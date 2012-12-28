Япония вводит запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима
Происшествия
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело
Происшествия
Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей
Происшествия
В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов
Погода в Липецке
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
Читать все
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам
Общество
Почтальона обвиняют в присвоении причитающейся пенсионерке выплаты в 42 тысячи рублей
Происшествия
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
На Московской ночью горела квартира: эвакуированы 10 человек
Происшествия
В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
Общество
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства
НЛМК Live
Читать все
В мире
21
сегодня, 10:03

Япония вводит запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров

В Минэкономики Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию 164 категорий товаров.

Япония запретила экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла и литий-ионных аккумуляторов,- передает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики, промышленности и торговли.

Ограничения коснутся поставок хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов, - говорится в сообщении министерства.

Также расширен санкционный список, в который входят изделия из недрагоценных металлов. Кроме того, запрещены поставки электроинструмента, в частности шлифовальных инструментов, для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Нельзя будет экспортировать в Россию микротомы и термостаты.

Вводится запрет и на импорт непромышленных алмазов российского происхождения.

В список также включили твердое топливо, произведенное из угля, торфа, кокса, полукокса и ретортного угля, ксилол, пековый кокс, нефтяные и битуминозные масла и их производные, вазелин и парафин, нефтяной воск, битумная смесь; водород, азот, кремний, фосфор, мышьяк, хлорсерная кислота и неорганические оксиды недрагоценных металлов, сероуглерод, водный растров аммиака и безводный аммиак, гидроксид натрия, гидроксид алюминия, коллоидные драгметаллы, сплавы серебра, сплавы золота, перекись водорода; изделия из нержавеющей стали, тройные трубы, сварные трубы; пневматические и гидравлические ручные инструменты, ручные инструменты с двигателем; стабилизаторы выпускных трубок, трансформаторы, статические преобразователи, катушки индуктивности объемом от 650 до десяти тысяч киловольтампер, батареи таблеточного типа, батареи оксидно-ртутные и с использованием оксида серебра.

Раздел судов, по которому санкции принимали ранее, расширили за счет плавучих или погружных буровых или добывающих платформ.

Японское правительство приняло меры 5 апреля, их официально обнародуют 10 апреля, ограничения вступят в силу 17 апреля, за исключением непромышленных алмазов — запрет на них вступит в силу 10 мая.
Япония
экспорт
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru