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В мире
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сегодня, 10:03
Япония вводит запрет на экспорт в РФ 164 категорий товаров
В Минэкономики Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию 164 категорий товаров.
Ограничения коснутся поставок хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов, - говорится в сообщении министерства.
Также расширен санкционный список, в который входят изделия из недрагоценных металлов. Кроме того, запрещены поставки электроинструмента, в частности шлифовальных инструментов, для обработки дерева, пробки, твердой резины, пластика. Нельзя будет экспортировать в Россию микротомы и термостаты.
Вводится запрет и на импорт непромышленных алмазов российского происхождения.
В список также включили твердое топливо, произведенное из угля, торфа, кокса, полукокса и ретортного угля, ксилол, пековый кокс, нефтяные и битуминозные масла и их производные, вазелин и парафин, нефтяной воск, битумная смесь; водород, азот, кремний, фосфор, мышьяк, хлорсерная кислота и неорганические оксиды недрагоценных металлов, сероуглерод, водный растров аммиака и безводный аммиак, гидроксид натрия, гидроксид алюминия, коллоидные драгметаллы, сплавы серебра, сплавы золота, перекись водорода; изделия из нержавеющей стали, тройные трубы, сварные трубы; пневматические и гидравлические ручные инструменты, ручные инструменты с двигателем; стабилизаторы выпускных трубок, трансформаторы, статические преобразователи, катушки индуктивности объемом от 650 до десяти тысяч киловольтампер, батареи таблеточного типа, батареи оксидно-ртутные и с использованием оксида серебра.
Раздел судов, по которому санкции принимали ранее, расширили за счет плавучих или погружных буровых или добывающих платформ.
Японское правительство приняло меры 5 апреля, их официально обнародуют 10 апреля, ограничения вступят в силу 17 апреля, за исключением непромышленных алмазов — запрет на них вступит в силу 10 мая.
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