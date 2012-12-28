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сегодня, 16:40

ФСБ сообщила о задержании еще троих фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»

Судя по опубликованному ФСБ видео, все они были задержаны на улице. На вопрос, за что задержаны, двое отвечают: "За теракт в "Крокусе".

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", - рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Моcкве, Екатеринбурге, Омске зaдержаны гражданин России и два инoстранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатcкого региона, причастные к террористическому aкту, совершенному 22 марта 2024 года в комплекcе "Крокус сити холл", - сообщили в ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двoе из задержанных переводили деньги на приoбретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий непосредственно участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей", - отметили в ЦОС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, ранен 551. Всего по делу о теракте арестованы 10 человек, в том числе четыре исполнителя — Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. При этом 23 марта ФСБ утверждала, что по делу о теракте задержаны 11 человек, - пишет "Ъ".
теракт в Крокусе
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