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В России
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36 минут назад
Госдолг России в 2023 году вырос на 2,775 триллиона рублей
Ранее сообщалось, что внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов.
Общий объем госдолга России составил 25 триллионов 595,2 миллиарда рублей, уточняют в ведомстве. При этом внутренний долг составляет 20 триллионов 812,8 миллиарда рублей, увеличившись на 2 триллиона 31,8 миллиарда рублей, или на 10,8%.
В Счетной палате отметили, что внешний долг в иностранной валюте уменьшился на 4,09 миллиарда долларов, или на 7,1%. В рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 миллиарда рублей (18,4%) и составил 53,3 миллиарда долларов (4 триллиона 782,4 миллиарда рублей).
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