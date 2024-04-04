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В России
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сегодня, 15:01
Финляндия закрыла КПП на границе с РФ до дальнейшего уведомления
Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией до дальнейшего уведомления.
"Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Финские власти приняли такое решение на заседании 4 апреля. Уточняется, что сухопутная граница останется закрытой с 15 апреля. Также мера коснется портов Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио. Подавать заявления о предоставлении международной защиты можно будет только в других морских пунктах пропуска и аэропортах, - пишет Lenta.ru.
В правительстве подчеркнули, что пункты пересечения границы для морского транспорта и прогулочных судов закрываются в связи с тем, что с наступлением весны мигранты могут начать прибывать в страну по воде. "Это было бы опасно для людей, желающих попасть в Финляндию, и обременило бы поиск и спасение на море", — сказано в публикации.
«У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а, возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.
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