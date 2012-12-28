В мире
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9 минут назад
В Гонконге выявлен первый случай заражения человека обезьяньим вирусом
Мужчина находится в критическом состоянии.
Согласно сообщению, размещенном на официальном сайте администрации Гонконга, инфицированным является 37-летний мужчина с хорошим здоровьем, который контактировал с дикими обезьянами и был ранен ими во время посещения загородного парка Кам Шань в конце февраля, - передает РИА Новости.
21 марта мужчина был госпитализирован с температурой и нарушением сознания, анализ спинномозговой жидкости выявил положительный результат на вирус герпеса В. В настоящее время больной получает лечение в отделении интенсивной терапии одной из больниц и находится в критическом состоянии.
В сообщении отмечается, что прежде случаи заражения вирусом выявлялись в США, Канаде, материковом Китае и Японии, и были в основном вызваны укусами или царапинами обезьян, передача вируса от человека к человеку является очень редким явлением.
У инфицированного человека могут наблюдаться симптомы гриппа, которые могут перерасти до инфекции центральной нервной системы.
Местные власти призвали людей держаться подальше от диких обезьян, промывать любые нанесенные ими раны проточной водой и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае получения ранений от животных.
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