Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Синоптики прогнозируют в Липецке резкое похолодание
Общество
Горбатый мост перекрывается полностью
Общество
В Ельце нашли труп пропавшей в начале февраля женщины
Происшествия
Артист балета рвется в ВДВ
Общество
Скандинавский циклон несет в Липецкую область дожди и похолодание
Погода в Липецке
Пенсионер провалился в реку Дон
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Водолазы достали тело утонувшего ещё в конце декабря рыбака
Общество
Липецкая вечЁрка: расчленение из-за квартиры, новые условия призыва и погодные сюрпризы
Общество
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
Читать все
39 иностранцев выпроводили из Липецкой области и из страны
Общество
За бездоговорное потребление электроэнергии в гараже с ельчанина взыскали 755 764 рубля
Общество
20-летняя девушка попалась с «солью»
Происшествия
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
В битве бывшего и нынешнего тренеров «Металлурга» пока ничья
Спорт
Водитель «Чери» протаранил два автомобиля и скрылся
Происшествия
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
Происшествия
31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
У 49-летнего липчанина нашли самодельное огнестрельное оружие
Происшествия
Читать все
В России
38
48 минут назад

Материалы в зале «Крокуса» обладали повышенной горючестью

Очевидцы, спасшиеся из концертного зала, рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распростанился практически на всю стену.

Материалы, которые покрывали стены зрительного зала "Крокус Сити Холла", могли способствовать стремительному распространению огня, - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

"По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус сити холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами", - отметил источник. Он добавил, что, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

В правоохранительных органах уточнили, что сейчас вся информация, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Очевидцы, спасшиеся из концертного зала, рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распростанился практически на всю стену. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность "Крокус сити холла". Кроме того, в надзорных подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты документы, связанные с пожарной безопасностью, проведением проверок и других надзорных мероприятий. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.
теракт в Крокусе
пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru