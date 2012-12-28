В России
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сегодня, 10:55
Арестован фигурант дела о провозе в РФ икон со взрывчаткой
У обвиняемого есть как российское, так и иностранное гражданство.
"Первого февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток, по 8 февраля 2024 года включительно. <...> (Поскольку) 7 февраля ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев", — отметил источник издания.
Эту информацию подтверждают данные из судебной базы Псковского областного суда. При этом из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у обвиняемого есть как российское, так и иностранное гражданство.
Уголовное дело, как сообщала ФСБ, возбудили по статье о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 2 статьи 226.1 УК).
Согласно информации, размещенной на портале Псковского областного суда, 9 февраля 2024 года апелляционная инстанция облсуда отклонила жалобу адвоката и оставила без изменения постановление Псковского городского суда в отношении фигуранта, который имеет гражданство России и еще одного иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.
Его иностранное гражданство в материалах суда закрыто символами ***, хотя суду оно известно, как и наличие "места жительства на территории иностранного государства, а также семьи, двоих несовершеннолетних детей".
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