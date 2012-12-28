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сегодня, 09:59
Пять дронов было уничтожено над Тульской и Белгородской областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два беспилотника над Тульской областью и еще три - над Белгородской областью.
Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (3 БпЛА) и Тульской (2 БпЛА) областями, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
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