Количество обращений по вопросам капремонта снизилось на 30%

За первый квартал 2024 года в адрес ФКР Липецкой области поступило 9 907 обращений от жителей региона посредством всех форм связи, что на 30% меньше, чем в том же периоде 2023 года. На вопросы собственников отвечают сотрудники всех отделов Фонда в соответствии со своими компетенциями.

Жители региона отдают предпочтение обращениям по телефону. Так, количество телефонных звонков составляет 60% от общего числа. Телефонные консультации в большинстве случаев осуществляет абонентский отдел. Самые частые темы – состояние расчетов и изменения в квитанции.

Для письменных обращений чаще всего собственники используют онлайн-сервисы. За 1 квартал 2024 года поступило 1446 обращений через официальный сайт ФКР https://kapremont48.ru/ и электронную почту. Регистрацией, контролем за своевременностью ответов, а также анализом таких обращений заведует отдел организационной и кадровой работы.

Жители могут обратиться в Фонд капитального ремонта по телефону ЕДС Липецкой области 8-800-450-48-48 (073), ФКР 8(4742) 370-166, письменно по адресу: г. Липецк, ул.Л.Толстого, д. 1, этаж 4, каб. 401, по электронной почте info@kapremont48.ru, через форму обратной связи на сайте www.kapremont48.ru, на страницах Фонда в социальных сетях.







Кроме того, прием граждан по вопросам капитального ремонта ведется в центрах «Мои документы». Если вопрос требует непосредственного участия и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексея Сергеевича Костина, жители могут записаться на личный прием по телефону 8 (4742) 370-134.

Напоминаем, что срок капремонта жители могут посмотреть самостоятельно на сайте Фонда развития территорий или в личном кабинете ГИС ЖКХ. Узнать в каких домах работы будут проведены в этом году, можно на интерактивной карте. Жителям доступна информация о видах работ по плану 2024 года, название УК и общие сведения о доме: год постройки, количество этажей, подъездов и квартир. В этом году капремонт запланирован в 248 многоквартирных домах региона.