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сегодня, 17:40

Эксперт дал рекомендации по поведению в период половодья

Чтобы сохранить жизнь, здоровье и имущество в период половодья, важно соблюдать правила безопасного поведения, рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.



В период половодья ни в коем случае не стоит окунаться в воду, даже если водоем хорошо знаком, напомнил Александр Гофштейн. Рост уровня воды, по его словам, часто приводит к разрушению строений, дорог, мостов, и от всего этого могут плыть обломки, способные травмировать.

Поток порой способен разрушить и здание, поэтому находиться на нижних этажах опасно.

«Если уже затопило, то надо думать о том, как выбираться. Прежде всего, не следует бросаться на подручных плавсредствах в эту страшную воду с большим течением», — сказал Гофштейн.
Он рекомендовал подняться как можно выше, на второй-третий этаж, и ожидать спасателей, которые в таких ситуациях оперативно эвакуируют жителей, нуждающихся в помощи. 

В период половодья Гофштейн также посоветовал жителям территорий, где оно ожидается, приготовить всё необходимое на первое время — документы, деньги, лекарства — и хранить это в герметичной упаковке. Также желательно подготовить запас сухой одежды, одеяла, запас продуктов и чистой воды.

Из-за повышения температуры воздуха и обильных осадков ожидается осложнение ситуации с подтоплениями в 23 субъектах, сообщили в МЧС. 

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