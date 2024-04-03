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В России
37
36 минут назад

В Москве побит суточный рекорд температуры

Причина якобы кроется в метеорологическом явлении Эль-Ниньо – колебании температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

В Москве побит новый суточный рекорд температуры, - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

2 апреля воздух в столице прогрелся до отметки в 23,2 градуса Цельсия. Синоптик заявил, что прежний рекорд был установлен 2 апреля 1951 года. Тогда среднесуточная температура составила плюс 17,4 градуса.

Во всей России 2 апреля было установлено 66 температурных рекордов. Теплее всего оказалось в Крыму — столбики термометров показали там плюс 31 градус Цельсия.

Ранее синоптики Росгидрометцентра предупредили москвичей о похолодании, которое придет на смену рекордной жаре. Ночью на 5 апреля похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Днем в этот день температура составит 3-8 градусов. В субботу, 6 апреля, ночью похолодает до минус 4 — плюс 1 градуса. Днем ожидается 6-11 градусов. К концу недели синоптики также предсказали осадки в снежной фазе, а также возможное образование гололедицы, - передает Lenta.ru.
погода
температурный рекорд
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