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В мире
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сегодня, 16:11

В Киргизии приостановили операции с картами «Мир»

Киргизские банки прекратили проведение операций с картами российской платежной системы "Мир".

Во избежание вторичных санкций США банки Киргизии прекратили обслуживать российские карты "Мир", - рассказали в Межбанковском процессионговом центре.

При этом возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт "Мир" сохранится, - сообщили ТАСС в пресс-службе киргизского Национального банка.

С 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) пользователям стали недоступны: обслуживание карт "Мир" в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах); переводы с карты на карту; электронная коммерция, в частности интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).

"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных настоящим конституционным Законом и законодательством Кыргызской Республики",— пояснили в пресс-службе нацбанка Киргизии. Таким образом, коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков должны самостоятельно принимать решение по прекращению обслуживания карт "Мир".

При этом переводы между банками России и Киргизии по-прежнему осуществляются через мобильные приложения при наличии прямых договорных отношений между ними, а также по системам денежных переводов без открытия счета.
платежная система
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