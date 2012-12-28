В Казахстане отменили парад на День Победы из-за экономии средств

В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня Победы из-за экономии средств. По аналогичным причинам его не проводили в 2022–2023 годах, а в 2020–2021 годах парад отменяли из-за пандемии коронавируса.