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39 минут назад
В Казахстане отменили парад на День Победы из-за экономии средств
В 2024 году Казахстан снова не будет проводить военный парад в честь Дня Победы из-за экономии средств. По аналогичным причинам его не проводили в 2022–2023 годах, а в 2020–2021 годах парад отменяли из-за пандемии коронавируса.
"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - пояснили в министерстве.
В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня защитника отечества и Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач. В 2021 и 2020 годах военного парада не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса, - передает ТАСС.
При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства.
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