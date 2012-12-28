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В России
28
сегодня, 14:26

Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года

ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%.

В 2023 году экономика России выросла на 3,6%, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Госдуме.

"По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран", — отметил он.

Россия, по его словам, "успешно прошла сложный период первоначальной адаптации". Страна входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, и в кабмине уверены, что потенциал для попадания в первую четверку есть, - передает РБК.

"Высокие цифры прошлого года в экономике стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и граждан. И, как ни парадоксально, - следствием санкций, обрушившихся на страну", - отметил Мишустин.

Президент Владимир Путин назвал рост экономики в 2023 году хорошим показателем, означающим, что падение 2022 года отыграно и сделан "достаточно серьезный шаг вперед".

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2024 году может вырасти на 2,3% в базовом варианте и на 1,4% в консервативном. Международный валютный фонд спрогнозировал рост до 2,6%.

Мишустин во время подготовки проекта бюджета на 2024 год предупредил о необходимости сохранять прагматизм и избегать чересчур оптимистичных прогнозов.
экономика
ВВП
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