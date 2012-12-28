Новые национальные проекты наполняются финансированием

На протяжении ближайших шести лет из 6 трлн рублей новых бюджетных расходов 2,7 трлн будут потрачены на стимулирование рождаемости, помощь малоимущим и пожилым, расширение лечебной и образовательной инфраструктуры и другие подобные цели.