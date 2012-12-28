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14 минут назад
Новые национальные проекты наполняются финансированием
На протяжении ближайших шести лет из 6 трлн рублей новых бюджетных расходов 2,7 трлн будут потрачены на стимулирование рождаемости, помощь малоимущим и пожилым, расширение лечебной и образовательной инфраструктуры и другие подобные цели.
В послании президент не только анонсировал продление ряда нацпроектов в социальной сфере, запущенных в 2018 году, но предложил нескольких новых. Сейчас, кроме поручений по наполнению этих новых проектов, президент поставил и две общие задачи в социальной сфере: к 2030 году правительство должно обеспечить прирост доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта по сравнению с 2023 годом, а также добиться снижения уровня бедности до отметки ниже 7%.
На протяжении ближайших шести лет из 6 трлн рублей новых бюджетных расходов 2,7 трлн будут потрачены на стимулирование рождаемости, помощь малоимущим и пожилым, расширение лечебной и образовательной инфраструктуры и другие подобные цели. Основной акцент сделан не на выдачу денег населению, а на ремонт и строительство больниц, школ и общежитий, - пишет "Ъ".
По первому из запускаемых новых национальных проектов — «Семья» — целью в поручениях заявлен «устойчивый рост рождаемости к 2030 году».
Неконкретная формулировка этого пункта позволяет предположить, что власти реалистично оценили свои возможности по управлению рождаемостью в стране. Поясним, что в мире нет достоверных кейсов государственного управления, добившегося своими действиями устойчивого и значительного повышения рождаемости (без замещения коренного населения мигрантами).
Из поручений также следует, что новый нацпроект предполагает дальнейшее расширение использования социального контракта — этот инструмент существует с 2018 года и успешно используется для снижения уровня бедности. Также частью нацпроекта «Семья» станет внедрение системы долговременного ухода. Пока описание ее запланированных параметров показывает только численность участников (500 тыс. человек), но не объем возможных расходов бюджета. Это, вероятно, отражает незавершенность дискуссии по этому вопросу в правительстве. Полный объем финансирования, необходимый для работы системы для такого числа клиентов, по оценкам экспертов, может составлять 300–600 млрд руб. ежегодно.
Другой новый нацпроект, по которому даны поручения,— «Продолжительная и активная жизнь».
Его финансирование превысит 1 трлн руб. на срок до 2030 года. Он, по сути, представляет собой «переупакованный» нацпроект «Здравоохранение», поскольку так же ставит своей целью дальнейшую модернизацию больниц и поликлиник, развитие федеральных проектов по борьбе с наиболее смертоносными заболеваниями (такими как сердечно-сосудистые, онкологические и инфекционные).
Нацпроект «Молодежь и дети» аналогично предыдущему ставит своей целью обновление инфраструктуры (в этом случае — учебной) на общую сумму в 500 млрд руб. Часть его мероприятий будет посвящена обновлению профессиональных стандартов педагогов общеобразовательных учреждений.
Еще один новый социальный нацпроект — «Кадры» — потребует на реализацию сумму свыше 600 млрд руб. Основными статьями расходов станут ремонт и переоснащение средних общеобразовательных организаций, а также общежитий для студентов. Кроме того, в рамках нацпроекта запланировано построить не менее 40 кампусов вузов и не менее 50 инженерных школ. Основной целью «Кадров», таким образом, можно назвать обеспечение привлекательности среднего образования, что в целом отвечает на запрос рынка труда на «синих воротничков».
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