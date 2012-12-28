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В России
1 минуту назад
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании спецсредств для защиты от клещей
Для защиты от клещевого вирусного энцефалита рекомендуется носить одежду с длинными рукавами. Специалисты советуют заправлять брюки в носки и сапоги, а также закрыть голову и шею косынкой.
"Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики. Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой", — говорится в сообщении.
Помимо этого, для защиты от клещей должны использоваться отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду, - отметили в пресс-службе.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать, - подчеркнули в ведомстве.
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают профилактические прививки, которые проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах, или выезжающим в них, - пояснили в Роспотребнадзоре. Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты, - резюмировали в пресс-службе ведомства.
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