В Роспотребнадзоре рассказали об использовании спецсредств для защиты от клещей

Для защиты от клещевого вирусного энцефалита рекомендуется носить одежду с длинными рукавами. Специалисты советуют заправлять брюки в носки и сапоги, а также закрыть голову и шею косынкой.