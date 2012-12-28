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В России
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35 минут назад
Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести
Шесть детей погибли в результате трагедии в "Крокусе".
Ранее было известно о пяти погибших, - передает ТАСС.
"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные", - сказала она.
XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ проходит в Тюмени 3-4 апреля. Событие инициировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка при поддержке правительства региона.
Омбудсмены из всех регионов страны примут участие в панельной дискуссии, исследовательских практикумах и посетят учреждения и организации Тюменской области, где познакомятся с инновационными практиками поддержки семьи.
Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед началом выступления российской музыкальной группы "Пикник" террористы открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар.
По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека.
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