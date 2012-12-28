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сегодня, 11:27
В Совфеде одобрили закон о праве должника возобновлять исполнительное производство
Инициированный правительством закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 3 апреля.
Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, закон "Об исполнительном производстве" и Кодекс административного судопроизводства РФ.
Согласно документу, взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель смогут подать заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления. При этом пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом на основании соответствующего ходатайства. По действующему законодательству такое заявление могут подать только взыскатель или пристав, а срок подачи заявления не установлен.
Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ, в котором отмечается, что действующее процессуальное законодательство не позволяет должнику обратиться в суд с заявлением о возобновлении приостановленного исполнительного производства, несмотря на то, что приостановление и возобновление производства должны отвечать интересам защиты обеих сторон.
"Вместе с тем, основания для приостановления исполнительного производства могут быть обусловлены действиями взыскателя, в связи с чем должник в равной степени заинтересован в скорейшем возобновлении исполнительного производства и прекращении его обязательств перед взыскателем", - говорится в сопроводительных документах к закону.
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