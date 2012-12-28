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В России
34
43 минуты назад

РФ заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя

В 2023 году Россия вошла в топ-10 и заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя.

Россия по итогам прошлого года поднялась на девятое место в списке мировых импортеров алкоголя, при этом главным импортным напитком было вино, - следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.

Рейтинг возглавили США, которые в прошлом году потратили на зарубежный алкоголь на 8% меньше, чем годом ранее - около 26 миллиардов долларов. Это составляет 29% от всего "горячительного" импорта в мире. В основном за рубежом закупался крепкий алкоголь (11,3 миллиарда долларов), пиво (7 миллиардов долларов) и вино (7 миллиардов долларов).

Британия сохранила второе место, нарастив импорт на 2% - до 7,2 миллиарда долларов, при этом страна главным образом закупала вино (5,1 миллиарда долларов). Тройку лидеров замыкает Германия, снизившая импорт на 3% - до 5,3 миллиарда долларов, из которых чуть более половины приходится на вино, а треть - на крепкий алкоголь.

Китай увеличил ввоз зарубежного алкоголя на 3% - до 4,7 миллиарда долларов, при этом главным образом покупался крепкий алкоголь (2,8 миллиарда долларов). На пятую строчку поднялась Франция, нарастившая закупки на 5% - до 3,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда было потрачено на крепкое спиртное, а еще 1,2 миллиарда - на пиво.

Россия в прошлом году поднялась на девятое место с одиннадцатого, увеличив ввоз зарубежного алкоголя почти на 19% - до 2,2 миллиарда долларов. Главным импортным горячительным напитком было вино (1,1 миллиарда долларов), затем идут крепкое спиртное (730 миллионов), пиво (301 миллион), вермуты (69 миллионов) и слабоалкогольные напитки (24 миллиона). Основными поставщиками алкоголя в Россию были страны ЕС (85%) и Грузия (11%).

В топ-10 также вошли Нидерланды (3,5 миллиарда долларов), Канада (3,4 миллиарда), Япония (2,7 миллиарда) и Испания (2 миллиарда).

Согласно опубликованным на текущий момент данным, страны в основном покупали за рубежом вино (34,3 миллиарда долларов), а также крепкое спиртное (34,1 миллиарда). На иностранное пиво было потрачено 15,7 миллиарда долларов. Меньше всего покупали вермуты (1,4 миллиарда) и слабоалкогольные напитки (769 миллионов).
импорт
алкоголь
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