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сегодня, 10:04

На Тайване произошло мощное землетрясение

Как минимум 58 афтершоков зафиксировали на Тайване после мощного землетрясения.

Утром 3 апреля на Тайване зафиксировали несколько подземных толчков. По данным местного метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Погибли четыре человека, пострадали еще 57, - передает РБК со ссылкой на предварительные оценки пожарной службы.

Эпицентр землетрясения находился на востоке острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км. Там разрушены первые этажи нескольких зданий. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди, - пишут местные СМИ.

Как минимум 58 афтершоков зафиксировали на Тайване после мощного землетрясения, - сообщили в пресс-службе Центрального метеорологического управления острова. Магнитуда двух самых сильных толчков оценивается в 6,2 и 6,5 балла.

Отмечается, что это стало сильнейшим землетрясением на Тайване за последние 25 лет, - сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.

"Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3", - сказал У Цзяньфу, слова которого приводит Центральное информационное агентство.

По его словам, на Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко, - передает РИА Новости.

Землетрясение 21 сентября 1999 года, известное также как "Землетрясение 921", произошло в городе Цзицзи. Тогда в результате стихии погибли более 2,4 тысячи человек, 11,3 тысячи получили ранения и около 100 тысяч человек остались без домов.

Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
землетрясение
Тайвань
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