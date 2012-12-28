Сегодня в Липецке: курсы китайского, таксист-многоженец, футбол и загадка древнего живописца
В мире
42
сегодня, 10:04
На Тайване произошло мощное землетрясение
Как минимум 58 афтершоков зафиксировали на Тайване после мощного землетрясения.
Эпицентр землетрясения находился на востоке острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км. Там разрушены первые этажи нескольких зданий. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди, - пишут местные СМИ.
Как минимум 58 афтершоков зафиксировали на Тайване после мощного землетрясения, - сообщили в пресс-службе Центрального метеорологического управления острова. Магнитуда двух самых сильных толчков оценивается в 6,2 и 6,5 балла.
Отмечается, что это стало сильнейшим землетрясением на Тайване за последние 25 лет, - сообщил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу.
"Это землетрясение стало самым мощным за 25 лет после землетрясения 21 сентября (1999 года). Тогда произошло землетрясение магнитудой 7,3", - сказал У Цзяньфу, слова которого приводит Центральное информационное агентство.
По его словам, на Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко, - передает РИА Новости.
Землетрясение 21 сентября 1999 года, известное также как "Землетрясение 921", произошло в городе Цзицзи. Тогда в результате стихии погибли более 2,4 тысячи человек, 11,3 тысячи получили ранения и около 100 тысяч человек остались без домов.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
0
0
0
0
0
Комментарии