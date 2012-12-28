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7 минут назад

«Аэрофлот» ужесточил правила аннулирования обратных авиабилетов

«Аэрофлот» ужесточил правила аннулирования обратных билетов в случае, если пассажир приобрел его в одном бронировании с билетом «туда» и по каким-то причинам пропустил первый рейс. Изменения вступили в силу еще в конце декабря 2023 года, заметили «Известия», сравнив новую и предыдущую редакции правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании.  

Раньше «Аэрофлот» давал опоздавшим пассажирам хотя бы 30 минут после вылета рейса на то, чтобы они сообщили о своем намерении воспользоваться другими полетными сегментами бронирования и избежали их аннулирования. Но с конца 2023 года компания ограничила их в этом и стала требовать уведомлять не позднее 40 минут до вылета. В результате опоздавшие на посадку в самолет пассажиры фактически лишились возможности сохранить обратные билеты.

В соответствии с федеральными правилами (п. 27 ФАП-82) авиакомпании имеют право аннулировать бронирование на каком-либо участке маршрута, но это им разрешено делать только в том случае, если пассажир не сообщил перевозчику о своем намерении продолжить воспользоваться на последующих участках маршрута. При этом в п. 27 ФАП-82 не установлен срок, в который пассажир должен об этом уведомить перевозчика. 

Депутаты Госдумы и общественники попросили Минтранс запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты, ранее сообщали «Известия». Авторы обращений указали, что от пассажиров поступает большое число жалоб и фиксируется огромное количество нарушений их прав со стороны авиакомпаний. 

К примеру, в начале марта две семьи из ХМАО пожаловались на «Аэрофлот» президенту Владимиру Путину, «Известия» ознакомились с их обращением. Они заплатили 270 тыс. рублей за авиабилеты из Москвы на Шри-Ланку и обратно на четверых человек. В день вылета — 13 февраля 2024 года — они прошли регистрацию, но из-за больших очередей на досмотре и паспортном контроле на несколько минут опоздали на посадку в самолет. Вместе с ними на борт по аналогичной причине сотрудники аэропорта не пустили еще 11 человек, в том числе многодетную семью.

Самолет вылетел с задержкой в связи со снятием багажа опоздавших пассажиров. В офисе «Аэрофлота» сотрудница сообщила семьям, что их обратные билеты аннулированы, так как они не сели на рейс «туда». На просьбу сохранить их девушка ответила, что ничем помочь не может, объяснив это системой и политикой компании. Семье предложили заново купить билеты по цене 840 тыс. за четверых. В итоге они улетели Оманскими авиалиниями с пересадкой за 320 тыс. рублей.

авиаперевозки
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