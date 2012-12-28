«Аэрофлот» ужесточил правила аннулирования обратных авиабилетов

«Аэрофлот» ужесточил правила аннулирования обратных билетов в случае, если пассажир приобрел его в одном бронировании с билетом «туда» и по каким-то причинам пропустил первый рейс. Изменения вступили в силу еще в конце декабря 2023 года, заметили «Известия», сравнив новую и предыдущую редакции правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании.