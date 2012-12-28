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В России
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30 минут назад
Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО
Банкам из федерально бюджета возместят 50% недополученного дохода по процентам из-за вводимой льготы.
Согласно поддержанному в парламенте документу, банкам возместят половину недополученных доходов, что потребует выделения около 5,7 миллиарда рублей бюджетных средств.
"Мы продолжаем работу по поддержке военнослужащих и членов их семей. Приняты в первом чтении поправки, которыми предусматривается списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции. После принятия закона банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Поручение найти решение данного вопроса было дано Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи с участниками СВО», — отметил Володин.
«Если окажется, что гражданин уже уплатил проценты во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства на погашение основного долга», — добавил Вячеслав Володин.
«Принятие закона станет дополнительной мерой финансовой поддержки тех, кто сегодня, рискуя жизнью, защищает нашу страну», — подчеркнул он.
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