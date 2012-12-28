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В России
30
31 минуту назад

ФАС проверит крупные торговые сети из-за цен на яйца

Поясняется, что проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, следствием чего мог стать рост цен на яйца.

ФАС продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Служба в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих.

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д.

Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования.

ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.
яйца
цены
экономика
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