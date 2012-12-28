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В России
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31 минуту назад
ФАС проверит крупные торговые сети из-за цен на яйца
Поясняется, что проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между компаниями, следствием чего мог стать рост цен на яйца.
Ранее ведомство проверило производителей куриных яиц. Служба в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих.
Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д.
Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования.
ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.
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