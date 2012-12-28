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13 минут назад

Пострадавшие в теракте подали заявление в СК против владельцев «Крокуса»

Пострадавшие в теракте в "Крокус Сити Холле" подали в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить против владельцев концертной площадки дело об оказании небезопасных услуг.

Против владельцев "Крокус Сити Холла" в СК подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг, - рассказал РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов.

"Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что — в 10:00 мск 2 апреля. Изначально я защищал интересы съемочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших", — сказал он.

Документ подали от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы "Пикник" в "Крокусе", а также родственники погибших при теракте.

Согласно заявлению на имя Бастрыкина, "Крокус" проектировали в 1998-1999 годах и открыли в 2009 году. Как утверждает Трунов, с тех пор существенно поменялись требования к безопасности. По словам юриста, теперь в нормах предполагаются "постоянные вложения существенных денег в новые системы лазерных датчиков, автоматику, системы пожаротушения, огнеупорные покрытия, отделку".

Но не факт, что владельцы "Крокуса" в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, - считает адвокат.

"Владельцы источника повышенной опасности, <…> не обеспечившие пожарную безопасность, несут прямую ответственность за причиненный вред и наступившие тяжкие последствия", — говорится в тексте заявления.

В частности, как утверждается в документе, "в течение нескольких секунд после начала пожара" в "Крокусе" загорелся занавес сцены, что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм, так как занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

"В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов", — указано в заявлении.

Кроме того, в документе утверждается, что "противопожарная водяная завеса" и система дымоудаления "Крокуса", предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после ЧП, "была в нерабочем состоянии".

Ссылаясь на показания свидетелей, Трунов добавил, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты, и привел некоторые другие обстоятельства, говорящие, по его мнению, о нарушении противопожарных норм.

"Как следует из показаний очевидцев, данных СМИ и социальных сетей, видеозаписей, а также из объяснений, полученных от моих доверителей, имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями", — резюмировал адвокат.
теракт в Крокусе
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