Похоронившая мать ельчанка судилась с больницей, а её сожитель разбил монтировкой машины у дома врача
Из дачного дома украли телевизор, пылесос, СВЧ-печь, вентилятор — всего вещей на 200 000 рублей
В России
20
24 минуты назад
В 2023 году портфель микрозаймов в РФ увеличился на 22%
Портфель микрозаймов по итогам года вырос до 443 миллиардов рублей.
Росту портфеля способствовало увеличение выдач среднесрочных потребительских микрозаймов (IL). Выдачи займов "до зарплаты" (PDL) снижались, а доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с 2017 года и составила 32%. Средние размеры займа в PDL и IL - 9 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно, - передает "Интерфакс".
Объем выдач в сегменте МСП в 2023 году вырос в 1,5 раза - до 105 млрд рублей - благодаря займам участников маркетплейсов. При этом доля сегмента МСП в общем объеме выдач за год существенно не изменилась и составила 10%, а его доля в структуре портфеля снизилась с 20% до 18%. Средние размеры займа юрлицам и индивидуальным предпринимателям в IV квартале 2023 года составили 0,7 млн рублей и 1,1 млн рублей соответственно (годом ранее - 0,9 млн рублей и 1 млн рублей)
Темпы роста портфеля потребительских микрозаймов в IV квартале замедлились до 4% (после роста в среднем на 6% в I-III кварталах) в результате ужесточения макропруденциальных лимитов, отмечает ЦБ.
Доля онлайн-займов в IV квартале увеличилась на 7 процентных пунктов - до 78% от общего объема выданных займов. Рост доли дистанционных каналов продаж привел к снижению среднего размера займа физическим лицам с 12,7 тысячи до 11,7 тысячи рублей, отмечает ЦБ.
Доли займов, предоставленных заемщикам с ПДН 50-80% и ПДН выше 80%, в IV квартале уменьшились до 17% и 14% вслед за снижением макропруденциальных лимитов (20 и 15%).
Доли просроченной задолженности NPL 1 - 90 и NPL 90+ в IV квартале снизились до 9% и 33% соответственно (с 10% и 35% ранее). Этому способствовали рост доходов, сокращение выдач наиболее рисковых займов после ужесточения макропруденциальных лимитов и увеличение объема уступленной задолженности, - говорится в обзоре.
0
0
0
0
0
Комментарии