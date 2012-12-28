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В России
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24 минуты назад

В 2023 году портфель микрозаймов в РФ увеличился на 22%

Портфель микрозаймов по итогам года вырос до 443 миллиардов рублей.

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) на конец 2023 года вырос до 443 млрд рублей, что на 22% больше результата 2022 года, - говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов Банка России.

Росту портфеля способствовало увеличение выдач среднесрочных потребительских микрозаймов (IL). Выдачи займов "до зарплаты" (PDL) снижались, а доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с 2017 года и составила 32%. Средние размеры займа в PDL и IL - 9 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно, - передает "Интерфакс".

Объем выдач в сегменте МСП в 2023 году вырос в 1,5 раза - до 105 млрд рублей - благодаря займам участников маркетплейсов. При этом доля сегмента МСП в общем объеме выдач за год существенно не изменилась и составила 10%, а его доля в структуре портфеля снизилась с 20% до 18%. Средние размеры займа юрлицам и индивидуальным предпринимателям в IV квартале 2023 года составили 0,7 млн рублей и 1,1 млн рублей соответственно (годом ранее - 0,9 млн рублей и 1 млн рублей)

Темпы роста портфеля потребительских микрозаймов в IV квартале замедлились до 4% (после роста в среднем на 6% в I-III кварталах) в результате ужесточения макропруденциальных лимитов, отмечает ЦБ.

Доля онлайн-займов в IV квартале увеличилась на 7 процентных пунктов - до 78% от общего объема выданных займов. Рост доли дистанционных каналов продаж привел к снижению среднего размера займа физическим лицам с 12,7 тысячи до 11,7 тысячи рублей, отмечает ЦБ.

Доли займов, предоставленных заемщикам с ПДН 50-80% и ПДН выше 80%, в IV квартале уменьшились до 17% и 14% вслед за снижением макропруденциальных лимитов (20 и 15%).

Доли просроченной задолженности NPL 1 - 90 и NPL 90+ в IV квартале снизились до 9% и 33% соответственно (с 10% и 35% ранее). Этому способствовали рост доходов, сокращение выдач наиболее рисковых займов после ужесточения макропруденциальных лимитов и увеличение объема уступленной задолженности, - говорится в обзоре.
экономика
микрозаймы
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