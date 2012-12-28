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сегодня, 12:32

Трое детей пострадали во время стрельбы в финской школе

Инцидент со стрельбой произошел в школе в финском городе Вантаа утром 2 апреля.

В финском городе Вантаа утром произошла стрельба в школе Viertola, - передает "Интерфакс" со ссылкой на местную полицию.

Не менее трех человек получили ранения. Все участники перестрелки — несовершеннолетние.

В правоохранительных органах попросили людей держаться подальше от района происшествия и не выходить из дома. Через час после начала стрельбы в полиции заявили о пострадавших. Подозреваемого задержали. Им оказался несовершеннолетний подросток. Начато расследование.

Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени (совпадает с московским). О задержании подозреваемого в полиции сообщили в 10:08.

Школа Viertola предлагает базовое образование для первых-девятых классов, сейчас в ней учатся около 800 человек и работают еще 90, у школы два здания, - сообщают финские СМИ.
стрельба в школе
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