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41 минуту назад

Беспилотники атаковали предприятия и гражданские объекты в Татарстане

2 апреля утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Три беспилотника атаковали, по уточненным данным, различные объекты на территории Татарстана, - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Первый дрон-камикадзе атаковал завод "Танеко" в Нижнекамске. Второй в 05.40 - особую экономическую зону в Елабуге, третий в 06.15 - образовательный центр "Алабуга-Политех" в Елабуге", - отметил источник.

По его словам, в результате атак БПЛА погибших нет.

Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

Это первый случай атаки территории республики беспилотными летательными аппаратами.

Два беспилотника атаковали здание общежития в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в 05:45, - рассказали в пресс-службе ОЭЗ. Как отмечается в сообщении, аппараты были "оснащены оборудованием стран НАТО".

Еще один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, расположенном примерно в 1 200 км от границы с Украиной. По данным властей, аппарат был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы и не взорвался.

В результате атаки на общежитие пострадали в общей сложности семь человек, в том числе двое 17-летних подростков. Все они, как рассказали ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе, студенты образовательного центра "Алабуга политех".

По имеющимся данным, состояние всех пострадавших оценивается как легкой или средней степени тяжести. Сообщалось о госпитализации трех человек, они "проходят медицинское обследование".
беспилотники
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