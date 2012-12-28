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В России
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26 минут назад

Президент РФ поручил повысить МРОТ 35 тыс. рублей к 2030 году опережающими темпами

В 2024 году МРОТ в России составит 19 242 рубля в месяц.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей, - следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год", - поручил глава государства по итогам послания Федеральному собранию.

Ответственным президент назначил премьера Михаила Мишустина.

Во время обращения к Федеральному собранию президент отметил, что с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. Он признавал тогда, что «подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты».

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составил 16 242 руб., в 2024 году он увеличился до 19 242 руб.

О необходимости увеличить МРОТ к 2030 году до 35 тыс. руб. президент заявил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года, - передает РБК.
МРОТ
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