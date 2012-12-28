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сегодня, 09:59

Под Ярославлем автобус столкнулся с поездом из-за остановки на переезде

Причиной ДТП с поездом и автобусом в Ярославской области стала поломка последнего. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Серьёзное ЧП под Переславлем по предварительным данным унесло жизни 7 человек. В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда, - сообщил накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, скорый поезд "Архангельск-Москва" столкнулся с рейсовым автобусом. Известно, что автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский. В региональном управлении МЧС подтверждают гибель шести пассажиров и водителя автобуса. Также пострадал машинист поезда.

Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. По предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы, - рассказал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

На месте ДТП работают экстренные службы и правоохранительные органы, 38 специалистов и 17 единиц техники, - сообщает МЧС Ярославской области в Телеграм-канале.

Накануне в 14:36 мск на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, который направлялся из Архангельска в Москву. Машинист поезда включил экстренное торможение, но поскольку расстояние было небольшое, произошло столкновение. В результате аварии погибли семь человек – шесть пассажиров и водитель, а также пострадал машинист поезда.
ДТП
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