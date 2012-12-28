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В России
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13 минут назад
Задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»
Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов из "Крокуса".
Также было установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области.
Накануне утром в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. В Махачкале и Каспийске спецназ блокировал несколько квартир, задержали трех человек, - передает РИА Новости.
Как сообщил источник издания в силовых структурах Дагестана, двое задержанных по подозрению в террористической деятельности — выходцы из Средней Азии.
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