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В России
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22 минуты назад
Крупный пожар случился в Екатеринбурге в промзоне «Уралмашзавода»
Крупный пожар случился в Екатеринбурге на территории предприятия "Уралмашзавод". Как сообщили в МЧС, огонь охватил свыше 4 тыс. кв. м кровли цеха.
Ранее сообщалось, что пожар увеличился до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек, - отмечает пресс-служба ведомства.
На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.
Горел цех по производству трансформаторов. Всего огнеборцы МЧС России вынесли 24 баллона: 20 с кислородом и 4 с пропаном.
Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет, - говорится в сообщении ведомства.
Пожар произошел днем 1 апреля. Представитель УЗТМ пояснил, что помещение не относится к заводу и находится далеко от их производственных объектов.
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