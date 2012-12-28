Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: новый температурный рекорд, у вас вся спина белая и липчанам покажут яйца
Общество
Движение под Липецком будет затруднено из-за ремонтных работ
Общество
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Общество
Евгения Уваркина: «Да, я человек эмоциональный. И да, я максималист»
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
Дело об изнасилованиях 10-летней давности передается в суд
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +22
Общество
Читать все
На проспекте Победы покончил с собой 43-летний мужчина
Происшествия
Воспитателя детского сада ждёт суд по обвинению в кражах крестиков у восьмерых малышей
Происшествия
В Липецкой области в поле нашли обглоданное тело 48-летнего мужчины
Происшествия
Тропических рыб заметили в реке Воронеж
Общество
В Липецкой области зарегистрированы уже два покуса клещами
Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели пять тысяч человек
Здоровье
Предполагаемого организатора кооператива «Верное решение» арестовали на два месяца
Происшествия
По вопросам школьного питания открыта «горячая линия»
Общество
В деревне Вихровка Данковского района подтопило участок дороги
Общество
Пять человек пострадали в дорожных авариях за три дня
Происшествия
Читать все
В России
13
22 минуты назад

Крупный пожар случился в Екатеринбурге в промзоне «Уралмашзавода»

Крупный пожар случился в Екатеринбурге на территории предприятия "Уралмашзавод". Как сообщили в МЧС, огонь охватил свыше 4 тыс. кв. м кровли цеха.

В Екатеринбурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в лакокрасочном цеху №57 в промзоне "Уралмашзавода", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар увеличился до 4,5 тысячи квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек, - отмечает пресс-служба ведомства.

На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.

Горел цех по производству трансформаторов. Всего огнеборцы МЧС России вынесли 24 баллона: 20 с кислородом и 4 с пропаном.

Разведка ведется с помощью беспилотника. Стационарные станции контролируют содержание вредных веществ в воздухе. Превышение уровня концентрации нет, - говорится в сообщении ведомства.

Пожар произошел днем 1 апреля. Представитель УЗТМ пояснил, что помещение не относится к заводу и находится далеко от их производственных объектов.
пожар
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
В Липецкой области подорожали колбаса, печенье, торты, креcла и диваны-кровати
Общество
«Мы рекреационную зону превратили в помойку!»
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Общество
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
Происшествия
За путёвку в детский лагерь можно вернуть 18,5 тысячи рублей
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Символ советской эпохи гостиницу «Турист» сносят под строительство жилого комплекса
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru