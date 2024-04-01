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В России
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2 минуты назад
Госдума намерена разрешить рекламу российского вина на электронных табло ночью
Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 2 апреля. Сохраняется предупреждение о вреде алкоголя - не менее 10% рекламного пространства.
Речь идет о поправках в законопроект, принятый в первом чтении, согласно которому планируется разрешить рекламу вина, произведенного российскими винодельческими хозяйствами, вдоль автотрасс общего пользования в регионах, где его производят.
Но ко второму чтению группа из 14 депутатов предложила расширить рекламные возможности для отечественных виноделов, передает Интерфакс. Среди обязательных условий для размещения ночной рекламы вина - владелец рекламной конструкции должен будет заключить договор с организацией, у которой есть IT-программа, способная фиксировать и хранить данные о рекламе, дате, времени ее распространения в течение года.
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