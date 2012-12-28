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В России
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19 минут назад

Россияне вложили почти 5 трлн рублей в 2023 году в криптовалюту

Оборот криптовалют, потенциально приходящийся на жителей России по итогам 2023 года, мог составить почти 5 триллионов рублей.

Россияне вложили 4,78 трлн рублей в 2023 году в криптовалюту. Об этом говорится в годовом отчете Банка России.

Отчет регулятора указывает на высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют, - передает РБК.

Ранее Банк России называл p2p-операции основным каналом приобретения криптоактивов в стране. По данным регулятора, за первое полугодие 2023 года среднемесячный объем таких операций среди россиян вырос более чем на 50%.

В то же время Банк России фиксирует рост объема теневых операций с криптовалютой. Мониторинг регулятора выявил увеличение в 2023 году объемов высокорисковых эквайринговых и p2p-переводов в критовалютах, которые используются, в том числе, для расчетов теневого бизнеса и преступников.

Эти операции проводятся через счета подставных лиц, так называемых «дропов» — граждан, которые за вознаграждение передают третьим лицам доступ к своим банковским картам и интернет-банкингу. Банк России считает такие операции подозрительными.

В феврале Банк России порекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами. Под операциями подразумевается покупка криптовалют на биржах, реклама связанных с ними услуг и выпуск цифровых активов, доходность которых связана с их курсом.

Регулятор также рекомендует банкам выявлять операции по покупке и продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц.

Число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в России за 2 года в 5 раз- до 2653 в 2023 году. Больше половины всех судебных разбирательств в области криптовалюты в прошлом году были связаны со спорами о банкротстве. Об этом говорится в исследовании, проведенном образовательной платформой Moscow Digital School совместно с юридической компанией ЭБР.
криптовалюта
экономика
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