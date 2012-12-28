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В России
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сегодня, 12:10
Погрузка на железных дорогах РФ в первом квартале заметно снизилась
Погрузка на сети РЖД в первом квартале 2024 года снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 295,9 млн тонн.
Уточняется, что погрузка на сети РЖД в первом квартале 2024 года снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 295,9 млн тонн, - отмечается в сообщении.
"За I квартал 2024 года по железной дороге отправили 295,9 млн тонн грузов - на 3,1% меньше, чем за январь - март прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом в январе - марте 2024 года увеличилась погрузка удобрений на 12,9% к аналогичному периоду прошлого года, промсырья (20,9%), зерна (+8,3%), цемента (+1%) и лесных грузов (+0,9%).
В РЖД отмечают, что основное снижение погрузки произошло из-за уменьшения спроса на перевозки экспортного угля в порты Азово-Черноморского бассейна. Также на динамику повлияла погода, сильные морозы и снежные заносы сократили предъявление грузов, в том числе строительных и черных металлов, а проблемы с выгрузкой угля и мазута из-за смерзаемости потребовали ограничений по погрузке в адрес портов Северо-Запада.
"Негативное влияние оказало также отвлечение локомотивного парка для проведения технического обслуживания. РЖД координируют работу с сервисными компаниями, в случае необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков сети", - добавили в холдинге.
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