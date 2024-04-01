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В России
23
23 минуты назад

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в РФ снизят до €200

Срок действия решения Евразийской экономической комиссии о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с €200 до €1 тыс. завершается с 1 апреля.

Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в РФ (в большинстве своем заказы из интернет-магазинов дружественных стран) может снизиться в пять раз —с €1000 до €200. С 1 апреля истекает срок действия временной нормы, установленной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на совершение таких операций: до апреля 2022 года она составляла €200, но затем временно была увеличена в пятикратном размере. Сегодня срок действия такого лимита истек, но никаких решений по поводу его продления принято не было, - заявили участники рынка.

"Порог беспошлинного ввоза товаров позволяет потребителям из России покупать основные категории недорогой продукции для личного пользования и не допустить роста цен. Импорт из-за границы стабильно растет — покупатели чаще всего заказывают товары для дома, ремонта и авто, одежду и обувь, электронику. Снижение порога или отказ от его применения существенно снизят товарный ассортимент для покупателей из России", — опасаются в Wildberries.

Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли — маркетплейс выступает за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне, - отметили в компании.

При этом эксперты обращают внимание и на то, что снижение стоимости товаров, которые можно ввозить беспошлинно, может осложнить закупки фондов и организаций, оказывающих помощь участникам СВО, - пишут "Известия".

Подход, при котором для всех устанавливается общий порог и всех «стригут под одну гребенку», действительно может привести к росту цен на товары, закупаемые для поддержки участников СВО за рубежом, и усложнению процедуры этих закупок, - согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Для таких покупателей должны быть разработаны особые правила, - отмечает специалист.

"От людей, которые занимаются помощью нашим бойцам, я слышал, что у них есть опасения по поводу понижения беспошлинного ввоза в страну до €200. Им, скорее всего, придется разбивать заказы на большее количество людей или заказывать меньшими партиями. Многие люди сейчас лично закупают различные товары и приборы, в частности тепловизоры и приборы ночного видения, для наших солдат. Закупается также большое количество различных компонентов и комплектующих для беспилотников", — рассказал военный эксперт Юрий Лямин.
беспошлинная торговля
экономика
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