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В России
36
сегодня, 10:49

Поставки вин в РФ упали на 37,2%

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы.

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов.

За шесть месяцев с начала маркетингового года, который начинается в августе, страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 миллиона гектолитров вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет, - передает РБК.

В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались только игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI) и сортовые вина.

В течение пяти лет до падения наблюдался рост. Более того, прошлый период был рекордным. В частности, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию из ЕС ввезли 1,9 миллиона гектолитров тихих и игристых вин. Это было на 36% больше, чем за год до этого.

Лидеры среди стран по поставкам вина в Россию остались прежними, при этом почти у всех упали объемы. К примеру, крупнейший поставщик – Латвия – сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тысячи гектолитров вина. Экспорт из Литвы снизился на 32,3%, до 299,1 тысячи гектолитров, а из Италии – на 29,5%, до 295,5 тысячи гектолитров.

Ранее сообщалось, что в период с января по август с 2023 года Россия импортировала вина из Литвы, Грузии и Латвии на 317,5 миллиона долларов. Всего же в РФ за восемь месяцев прошлого года ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов. Четверть суммы пришлась на Литву, которая в 2023 году нарастила экспорт в РФ на 20,6%. Из Грузии между тем вина привезли на 19,4% больше, из Латвии – на 18,5% больше.

В десятку крупнейших поставщиков вина в РФ вошли Италия (72,7 миллиона долларов), Испания (20,8 миллиона долларов), Польша (18,3 миллиона долларов), Португалия (7,7 миллиона долларов) и другие страны.
экономика
вино
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