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сегодня, 10:06

Климатолог допустил, что лето 2024 года будет жарче прошлогоднего

Климатологи заявили, что 2023 год стал рекордным с точки зрения показателя температуры к доиндустриальному уровню на фоне Эль-Ниньо.

2024 год может оказаться теплее предыдущего, 2023 года, когда был побит рекорд по потеплению, - рассказали эксперты.

Так они ответили на сообщения о докладе Метеорологического агентства ООН (ВМО), которое заявило, что 2023 год побил рекорды по уровням парниковых газов, температуре поверхности, теплу и закислению океана, повышению уровня моря, ледовому покрову и отступлению ледников.

Наиболее теплые года приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, - рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.

"Предыдущее сильное Эль-Ниньо было как раз в 2016 году. В 2023 году мы имели следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый", — отметил Киселев.

"В этом году есть риск нового рекорда», — заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. Однако, по его словам, теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане "уже заканчивается" и в следующем году, "скорее всего, будет попрохладнее и мы откатимся чуть-чуть назад".

Само по себе повышение температуры чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана, добавил Киселев. "Как следствие, подвержены опасности затопления многие низинные территории, отчасти островные в океане, отчасти материковые. Обычный набор — это Нидерланды, Венеция, Санкт-Петербург, хотя там есть дамба», — рассказал он. У России, по его словам, есть "существенный фактор" — "потому что у нас две трети территорий находится в зоне вечной мерзлоты". "Она под влиянием температуры деградирует, а деградация ведет к массе неприятных последствий", — рассказал Киселев.

Также, по его словам, "увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты — жилых помещений построенных". "С другой стороны, если растают льды, как предполагается, северных арктических морей России и будет нарушен Северный морской путь, значит, нужно будет выстраивать новую инфраструктуру с учетом того, что очень зыбкая почва под ногами. Также в вечной мерзлоте содержится большое количество парниковых газов — CO2, метана, который при деградации высвободится в атмосферу и усилит парниковый эффект", — добавил Киселев.

Еще одно критическое возможное последствие потепления — коралловые острова. "Есть исследования, показывающие, что 1,5 градуса — это критическая точка для коралловых островов, находящихся в теплой воде. Вот они, скорее всего, будут необратимо разрушаться", — пояснил Чернокульский.

Киселев отметил, что предыдущее сильное отклонение 2016 года составляло 1,2 градуса к базовому уровню, а прошлый год показал потепление 1,45 градуса, если брать данные ВМО. По информации различных мониторинговых агентств, такое отклонение составило от 1,34 до 1,54 градуса, - передает РБК.
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