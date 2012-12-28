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Общество
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В России
19
20 минут назад

В Калининграде мужчина пришел в кафе с пневматической винтовкой

Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, пришедшего с пневматической винтовкой в одно из кафе в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в УМВД РФ по Калининградской области.

Заметившие пьяного мужчину с винтовкой посетители заведения вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, которые увезли его в отдел полиции.

Никакого сопротивления при задержании мужчина не оказывал. Полицейские устанавливают его личность, выясняют все обстоятельства происшествия.
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