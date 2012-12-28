Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
В России
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20 минут назад
В Калининграде мужчина пришел в кафе с пневматической винтовкой
Заметившие пьяного мужчину с винтовкой посетители заведения вызвали на место сотрудников правоохранительных органов, которые увезли его в отдел полиции.
Никакого сопротивления при задержании мужчина не оказывал. Полицейские устанавливают его личность, выясняют все обстоятельства происшествия.
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