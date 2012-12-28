Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
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В России
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28 минут назад
На турбазе в Апшеронском районе Кубани произошел пожар
Пожар произошел около 13:05. Предварительной причиной его возникновения назвали вспышку газо-воздушной смеси из газового баллона. Один человек пострадал, его госпитализировали в местную ЦРБ. У пациента диагностировали перелом.
По данным оперативного штаба края, площадь возгорания составила 500 кв.м., к 13:20 его удалось локализовать. К 13:57 ликвидировали открытое горение. В тушении участвуют 49 человек, 16 единиц техники. С турбазы эвакуировали 50 человек.
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