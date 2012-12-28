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Общество
В Липецке установлен новый температурный рекорд
Общество
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В России
3
8 минут назад

В кузбасском городе улица закрыта для движения из-за паводка

Госавтоинспекция Кемеровской области предупредила водителе города Прокопьевска о закрытии для движения улицы Энергетической. Это решение связано с подтоплением улицы, сообщает VSE42.Ru.

На улица дежурят сотрудники Госавтоинспекции, также организован объезд.

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