Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
В России
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8 минут назад
В кузбасском городе улица закрыта для движения из-за паводка
На улица дежурят сотрудники Госавтоинспекции, также организован объезд.
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