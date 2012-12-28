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Общество
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В России
25
34 минуты назад

Суды Петербурга выдворили из РФ свыше 400 мигрантов-нарушителей

Более 400 нарушивших законодательство мигрантов выдворят из Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города, сообщает Интерфакс.

С 25 по 29 марта 2024 года в суды города поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства. Рассмотрено 515 дел.

"Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ым выдворением из страны. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ (контролируемый самостоятельный вылет из РФ в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу). Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Права нарушителей соблюдены судами в полном объеме", - написала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.
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