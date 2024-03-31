Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
В России
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36 минут назад
В Подмосковье загорелся рыбный цех
Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Подробности инцидента устанавливаются.
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