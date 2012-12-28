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В России
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43 минуты назад
Над Ярославской областью уничтожены три БПЛА
"Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — говорится в релизе.
Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет. "В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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