Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Местный пейзаж теперь дополнит горелое здание – пожарные в Липецке тушили заброшенную двухэтажку
Возбуждено уголовное дело против водителя, задавившего мужчину, который менял колесо на обочине
В России
3
19 минут назад
Трое боевиков задержаны в ходе КТО в Дагестане
Спецоперация началась в пять часов утра в воскресенье сразу по нескольким адресам в Махачкале и Каспийске. Режим КТО в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили утром 31 марта. В нескольких квартирах были заблокированы вооруженные люди, а жителей ближайших домов эвакуировали.
В рамках этой операции были задержаны три человека, которые планировали террористические преступления, сообщили ранее в спецслужбе. Силовики обнаружили на месте задержания автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
Режим контртеррористической операции (КТО) прекратил действовать в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске.
0
0
0
0
0
Комментарии