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сегодня, 12:54
В Алтайском крае рейсовый автобус утонул на дороге
"Ночью в Волчихинском районе произошел съезд с трассы пассажирского автобуса Барнаул — Ключи в кювет, заполненный водой. В автобусе находилось девять человек. Люди были оперативно эвакуированы из автобуса. В работе участвовал расчет четвертого отряда, пожарные оказывали помощь в эвакуации пассажиров", — говорится в публикации.
Судя по опубликованным кадрам в соцсетях, автобус полностью ушел под воду.
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