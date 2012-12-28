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сегодня, 12:42

ФСБ задержала троих мигрантов при подготовке теракта в Ставропольском крае

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении.

На предоставленной службой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы. "Целый килограмм?" — уточнила продавщица, на что покупатель дал утвердительный ответ. Далее показываются кадры задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.

При проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых на Ставрополье были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы. Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
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