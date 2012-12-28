В России
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сегодня, 12:42
ФСБ задержала троих мигрантов при подготовке теракта в Ставропольском крае
"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении.
На предоставленной службой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы. "Целый килограмм?" — уточнила продавщица, на что покупатель дал утвердительный ответ. Далее показываются кадры задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.
При проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых на Ставрополье были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы. Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
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