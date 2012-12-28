Россияне застряли в Египте из-за санкций ЕС на турецкую авиакомпанию

Пассажиры рейса SM-903 египетской авиакомпании Air Cairo не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Москву вечером 29 марта, сообщает BFM. Туристы сообщают, что их рейс отменили на этапе, когда они уже находились на борту. Экипаж объяснил это «политическими мотивами».



Рейс должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в «Шереметьево» в 17:30 мск с промежуточной посадкой в Хургаде, но вылет отложили.



Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рейс каирской авиакомпании фактически выполняется турецкой Southwind Airlines. В ЕС посчитали ее аффилированной с российскими владельцами и ввели запрет запрета для турецкой авиакомпании на полеты через территории государств объединения.



Спустя некоторое время россиян, приобретавших путевки у туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik, развезли по отелям, пообещав питание.