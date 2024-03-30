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На руднике «Пионер» продолжается бурение скважин для спасения шахтеров
«Пробурены три скважины», — указывается в пресс-релизе
Согласно результатам исследований, в них зафиксированы вода, ил и лед. На данный момент продолжается бурение скважин №5, №6 и №7. Уточняется, что пятую удалось просверлить до глубины 143 метра, шестую — до 157 м, седьмую — до 48 м.
«Бурение новой скважины в нижний горизонт будет продолжено после проведения расчетов», — заключили в ведомстве.
Риск повторного схода горной массы в шахту сохраняется, также присутствует угроза обрушения края карьера.
Обвал на руднике «Пионер» произошел 18 марта, пока там работали 13 шахтеров. Уже дольше недели спасатели пытаются найти застрявших под завалами 13 горняков. Разведка показала, что некоторые участки точно затоплены, но места, где находятся горняки, вода могла обойти. Спасатели надеются достать их живыми.
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