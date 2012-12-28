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сегодня, 16:22
Один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона на Белгород
Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 - у мужчины осколочное ранение поясничной области.
Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Ещё один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 – у мужчины осколочное ранение поясничной области. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.
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На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось об обстреле ВСУ города Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в гараж частного жилого домовладения. Также осколками снарядов посечены заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, был пробит газопровод.
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