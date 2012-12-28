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В России
28
сегодня, 15:31

В 2023 году 54% от объема кредитов физлиц пришлось на ипотеку

Однако дальше замещать потребкредиты ипотека, скорее всего, не сможет.

Глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что доля ипотеки в кредитном портфеле физических лиц в 2023 году в России достигла 54%, - передает ТАСС.

"65% прироста всех розничных кредитов было обеспечено ипотекой. Ипотека заняла 54% в совокупном накопленном портфеле банков по кредитованию физлиц", - сказал он, выступая на XXII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

Согласно данным Банка России, в 2022 году объем портфеля ипотечных кредитов физическим лицам составил 14,1 трлн рублей и впервые в истории превысил 50% от общей суммы кредитов, выданных банками гражданам.

По мнению Гольдберга, ипотека в России имеет перспективы дальнейшего роста, но не такие ощутимые. "Не на порядок, потому что при достижении 60-70% доли ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц можно говорить о том, что рынок уже достаточно зрелый, и дальше замещать потребкредиты ипотека, скорее всего, не сможет", - заявил он.

По этой причине аналитики ДОМ.РФ прогнозируют возвращение российского рынка к показателям 2023 года не ранее 2027 года. "Те объемы, которые мы видели в прошлом году, когда было выдано 7,8 трлн рублей кредитов, 2 млн штук - это очень много. Чтобы вернуться к этим цифрам, это займет еще достаточно большое время", - отметил представитель госкомпании.

По данным ДОМ.РФ, в 2023 году россияне приобрели жилье на 18 трлн рублей, что на 7 трлн рублей больше, чем в 2022 году (11 трлн). Из них на первичном рынке по договорам долевого участия было приобретено жилья на 6 трлн рублей, что также примерно в полтора раза больше, чем в 2022 году, когда было приобретено чуть больше, чем на 4 трлн рублей.
экономика
ипотека
кредиты
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